Bigode se defende após escândalo milionário: 'Não sou golpista'

O atacante Willian Bigode, do Fluminense, se pronunciou sobre a polêmica das criptomoedas. O meia Gustavo Scarpa e o lateral Mayke relatam terem perdido cerca de R$ 10,4 milhões em investimentos, e citaram uma empresa de Bigode como envolvida no caso. Nas redes sociais, o jogador se defendeu, e afirmou também ter sido vítima do golpe.

"Estou relutando para gravar esse vídeo, mas quero deixar claro algumas coisas: a WLJC é uma empresa de gestão financeira, não é uma empresa de investimentos, não é uma corretora", disse.

"Não sou dono e nem sócio da Xland e muito menos golpista, até porque não peguei dinheiro de ninguém. Eu sou vítima, porque até hoje não recebi meu recurso. O mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias, mas minha equipe de advogados já está tomando todas as medidas cabíveis. Abraço!", completou Bigode, em vídeo postado no Instagram.

Scarpa, hoje no Nottingham Forrest, da Inglaterra, e Mayke, lateral do Palmeiras, acusam três empresas de terem aplicado o golpe milionário neles. Além da WLJC Consultoria, de Willian, eles citam a Xland Holding Ltda, onde foi feito o investimento, e Soluções Tecnologia Eireli.

Os dois jogadores afirmam que tinham uma relação de amizade com Willian, que foi companheiro da dupla no Palmeiras, e que confiaram nele para fazer o investimento. A promessa era de que o lucro poderia chegar a 5% ao mês, muito acima do que qualquer aplicação no mercado. Eles afirmam que não receberam as quantias.