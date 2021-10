Bil Araújo diz que Karol Conká o beijou à força e que está com trauma de namoros

Durante uma DR com Lary Bottino em "A Fazenda 13", na noite desta segunda-feira (11), Bil Araújo alegou que não estava preparado para um relacionamento em mais um reality show devido à traumas que teve em experiências anteriores.



A discussão começou quando a digital influencer comentou estar incomodada com a decisão do ex-BBB de dormir em outra cama e se afastar dela.

“A questão não é você, sou eu”, afirmou o peão. Contrariada, Lary questionou: "Como você sabe que não é bom pra você?"

EITA!!!!!!!!!!!!! Bil falou q o problema é ele, que se ele dormir com a Lary ele vai querer nhe nhe pic.twitter.com/5QxIMOlX3J — cali • ⚖️ (@comentacali) October 11, 2021

"Deve ser porque é minha terceira experiência, né. As duas primeiras foram assim", respondeu Bil. Além da sua participação no "Big Brother Brasil 21", ele também esteve no reality "No Limite".

"Mas as duas [primeiras experiências] não tinham eu", declarou Lary.

Ele, no entanto, justificou sua falta de interesse alegando estar traumatizado. "A gente pega traumas das experiências que a gente teve. A primeira [BBB21] foi uma das piores. Eu não queria mesmo, e a mulher me beijou à força", disse o modelo. No "BBB", ele se envolveu com Karol Conká, em um romance que envolveu várias acusações e controvérsias.