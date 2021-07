Bilie Eilish lança clipe de sua nova canção, NDA

Billie Eilish lançou o vídeo oficial de seu novo single, NDA, que estará no segundo álbum de estúdio dela, Happier Than Ever, que será lançado no dia 30 de julho. A faixa apresenta um lado mais sombrio de seu próximo álbum e vem com um vídeo dirigido pela própria artista.

No estilo ousado da cantora, o vídeo apresenta a própria artista e 25 dublês profissionais girando em alta velocidade.

A artista, que venceu sete vezes o Grammy Awards, também confirmou que continuará seu trabalho com o parceiro Reverb em sua turnê Happier Than Ever, The World Tour, que já está com ingressos esgotados. Além de reduzir o impacto ambiental da turnê, a iniciativa apoiará projetos que eliminam, de forma direta e mensurável, os gases de efeito estufa.

O ano de 2021 foi marcante para Eilish, de 19 anos: o single Your Power estreou em Nº 10 na Billboard Hot 100, registrando mais de 150 milhões de streams nas primeiras duas semanas de lançamento. No início do ano, ela levou para casa dois Grammy adicionais: Gravação do Ano, por Everything I Wanted, e Melhor Canção Escrita Para Mídia Visual, com a música 'No Time To Die', tema do filme de James Bond.

Em fevereiro, foi lançado o documentário Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, dirigido por R.J. Cutler. No início deste mês, a artista fez sua estreia nas letras com o livro Billie Eilish, uma jornada narrativa visual através de sua vida. O livro apresenta centenas de fotos nunca antes vistas e captura a essência de Billie por dentro e por fora, oferecendo aos leitores vislumbres pessoais de sua infância, sua vida em turnê.