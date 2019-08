Billie Eilish é 1ª artista nascida nos anos 2000 a liderar parada dos EUA

Billie Eilish se tornou nesta segunda-feira (19) a primeira artista nascida nos anos 2000 a ter uma música no topo da principal parada de música do EUA.

"Bad Guy" encerrou o período de 19 semanas seguidas que "Old Town Road", de Lil Nas X, ficou no topo do Hot 100 da Billboard, de acordo com o site da revista.

A versão de "Bad Guy" que chega à liderança é a original - há também uma versão remix com participação de Justin Bieber.

As 19 semanas seguidas que a música de Lil Nas X ficou em 1º foram o maior período seguido na liderança na história da parada de singles da Billboard, derrubando recorde de Mariah Carey. Foram nove semanas em segundo lugar, o que também foi um recorde, antes de "Bad Guy" chegar ao topo.

Nascida em 18 de dezembro de 2001, a artista de 17 anos é também a mais jovem a chegar às paradas desde Lorde, que liderou com "Royals" aos 16 anos.