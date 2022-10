Billie Eilish e vocalista do The Neighbourhood são vistos se beijando

Após rumores de que estariam vivendo um novo relacionamento, a cantora Billie Eilish e Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighbourhood, foram fotografados se beijando durante um passeio por Los Angeles.



Em fotos tiradas por paparazzos e publicadas na quinta-feira, 19, pelo site norte-americano TMZ, Billie e Jesse podem ser vistos se abraçando, de mãos dadas e sorrindo.



Os rumores de que os dois estariam juntos tiveram início após um registro publicado por uma fã no TikTok no último sábado, 15. Durante o Hollywood Horror Nights, um evento de Halloween, os cantores apareceram de mãos dadas.



Apesar de os boatos terem surgido recentemente, os artistas já estariam saindo juntos desde agosto. Segundo o TMZ, eles foram fotografados em um evento de estreia de um filme à época.



O suposto relacionamento, porém, não agradou a uma parte dos fãs Atualmente, Billie já é maior de idade - completou 20 anos em dezembro do ano passado -, mas os dois teriam se conhecido e dado início a uma amizade quando a cantora tinha entre 15 e 16 anos.



Os artistas possuem 11 anos de diferença, já que Jesse comemorou 31 anos em agosto.



Eles não se pronunciaram sobre o relacionamento até o momento.