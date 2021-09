Billie Eilish estreia no Disney+ com misto de show e animação

A cantora Billie Eilish apresenta a partir desta sexta (3), na catálogo do Disney+, as faixas de seu novo álbum, Happier than Ever, no especial Uma Carta de Amor Para Los Angeles, dirigido por Robert Rodriguez e Patrick Osborne. Acompanhada por seu irmão Finneas e pela Orquestra Filarmônica de Los Angeles, com regência de Gustavo Dudamel, ela canta no palco do Hollywood Bowl, enquanto uma versão sua em animação passeia por Los Angeles.

Veja o trailer:

O novo álbum da artista Billie Eilish, vencedora de sete prêmios Grammy, estreou em primeiro lugar em 19 países e, desde então, passou um total de três semanas consecutivas nos EUA nesta posição. Anterior ao Happier Than Ever, o álbum de estreia de Eilish When We All Fall Asleep, Where do We Go? estreou em primeiro lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos, bem como em 17 outros países ao redor do mundo após o lançamento em 2019, e foi o álbum com mais streams daquele ano.