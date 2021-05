Billie Eilish exibe visual sexy na Vogue: 'É sobre o que faz você se sentir bem'

Billie Eilish, 19, está de visual novo. A cantora trocou as roupas largas por um visual "clássico e antigo", que poderá ser visto na capa da Vogue britânica que chega às bancas nesta sexta-feira (7). "Literalmente nunca fiz nada neste reino", disse a artista sobre a sessão de fotos, que foi ideia dela.

Em uma das imagens, ela usa um sobretudo personalizado e espartilho da Burberry, enquanto também mostra uma tatuagem que fez em 2020, que ela disse que os fãs que nunca veriam, segundo a People. "Para ser honesta com você, odeio meu estômago e é por isso", esclareceu Eilish sobre o que a atraiu a usar espartilhos.

Outras fotos mostram a artista vestindo um macacão e espartilho personalizados da Mugler, bem como um vestido espartilho de Alexander McQueen combinado com luvas de látex, cinto de suspensão e meias de Atsuko Kudo.

Em entrevista à publicação, Eilish deixou claro que está preparada para possíveis reações negativas ao ensaio fotográfico. “'Se você fala sobre positividade corporal, por que usaria um espartilho? Por que não mostraria seu corpo real?' " disse ela sobre abordagens possíveis.

"Meu problema é que posso fazer o que eu quiser", disse ela. "É tudo sobre o que faz você se sentir bem. Se você quer fazer uma cirurgia, vá fazer a cirurgia. Se você quiser usar um vestido que alguém acha que você parece muito grande usando, f***-se isso. Se sentir que parece bom, você está bem", pontuou.

Ao abordar os padrões de beleiza injustos que as mulheres costumam seguir com base na maneira como se vestem, Eilish acrescentou que "mostrar seu corpo e mostrar sua pele — ou não —não deve tirar nenhum respeito de você".

A foto da capa da Vogue foi revelada poucos dias depois que a cantora lançou o novo single "Your Power", que faz parte de seu próximo álbum, Happier Than Ever. "É uma carta aberta às pessoas que aproveitam, principalmente homens", disse Eilish à publicação britânica sobre o trabalho. "Eu gostaria que as pessoas me ouvissem. E não apenas tentassem descobrir de quem estou falando, porque não é sobre isso. Na verdade não é sobre uma pessoa", esclareceu a cantora.

Cantora de 19 anos nunca tinha sido vista com roupas tão justas (reprodução Vogue)

Eilish ficou mundialmente conhecida ao conquistar os quatro principais prêmios Grammy –melhor artista nova, disco do ano, canção do ano e álbum do ano– em 2020, por seu trabalho no álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de 2019. O feito fez dela a pessoa mais jovem e a primeira mulher, a conseguir a façanha na história da premiação.