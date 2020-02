Billie Eilish lança sua canção para o novo filme de James Bond

A jovem estrela pop americana Billie Eilish divulgou nesta sexta-feira (14) a canção que compôs para o novo filme de James Bond, que já foi reproduzida 4 milhões de vezes em 10 horas no Instagram.

Ao entrar para uma lista de grandes nomes como Adele, Madonna e Paul McCartney, a cantora de 18 anos, que escreveu a música em parceria com o irmão e produtor habitual, Finneas O'Connell, é a artista mais jovem a participar nas trilhas sonoras dos filmes do agente 007.

Com o título No Time To Die, como o filme que chegará aos cinemas em abril, a canção tem os elementos que levaram a cantora a conquistar seu fenomenal sucesso. Billie Eilish encarna um novo tipo de estrela iconoclasta, de voz profunda, com um estilo nada convencional. Nascida em Los Angeles, em agosto de 2019 ela se tornou a primeira artista nascida neste século a liderar o ranking de sucessos nos Estados Unidos.

Eilish, que recebeu o título de "mulher do ano 2019" pela revista Billboard, se tornou em janeiro a artista mais jovem a conquistar o "grand slam" no Grammy: ela venceu as categorias álbum do ano por When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, canção do ano e gravação do ano por Bad Guy, além do prêmio de revelação do ano.

O 25º filme do mítico agente britânico 007 é o quinto e, em tese, o último protagonizado por Daniel Craig, de 51 anos. O vilão do longa-metragem é interpretado pelo americano Rami Malek. Dirigido por Cary Joji Fukunaga (True Detective) e co-escrito por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), o filme tem estreia prevista no Brasil para o dia 9 de abril de 2020.

Em maio, Eilish vai fazer seus primeiros shows no Brasil. Ela canta no dia 30 no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 31 na Jeunesse Arena, no Rio. A cantora chega ao país depois de fazer história no Grammy 2020 ao ganhar nas quatro categorias mais importantes da premiação. Eilish também se apresentou no Oscar 2020.