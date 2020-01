Billie Eilish vai interpretar música tema do novo filme de James Bond

Billie Eilish será a intérprete do tema principal de 007 - Sem Tempo para Morrer, novo filme de James Bond. Aos 18 anos, é a artista mais jovem a compor uma música para um longa-metragem do agente secreto inglês.



A música será de Billie e de seu irmão Finneas. A trilha do filme será assinada por Hans Zimmer.



Na produção, dirigida por Cary Joji Fukunaga (True Detective), Bond (Daniel Craig) está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz acaba quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com uma perigosa tecnologia. 007 - Sem Tempo para Morrer tem estreia prevista para abril deste ano.