Bino Lopes larga na frente na briga pelo título baiano de surfe profissional

Com direito a uma nota 8,25 pontos na bateria decisiva e R$ 3 mil em prêmio, Bino Lopes confirmou favoritismo, venceu a primeira etapa do Tivoli Triple Crown e largou na frente da luta pelo título baiano de surf profissional da temporada, na tarde do último sábado (28). Nas ondas da praia da Catinguiba, na Praia do Forte, litoral de Mata de São João, ele bateu os ilheenses Fabrício Bulhões e Bruno Galini (2º e 4º colocados) e o local Ayrton Dylan (3º).

As ondas pequenas, mas com ótima formação, proporcionaram boas performances e disputas acirradíssimas no dia decisivo da competição. Neste panorama, Gabriel Leal, 14 anos, venceu a categoria local e só não levou o título da sub-18 porque cometeu uma interferência nos segundos finais. Até então ele liderava com folga. Melhor para Ryan Fadul, que levou o caneco para Itacaré. Leal ficou em terceiro, Gabriel Guerreiro em segundo e Vítor Gabriel em quarto.

Davi Lucca atropela

Considerado um dos novos fenômenos do surf brasileiro, o também local Davi Lucca, de apenas oito anos de idade, venceu as sub-10 e sub-12 e ficou em segundo na sub-14, vencida por Bernardo Bicalho, de Itacaré. Outros dois atletas de destaques foram Vitor Gabriel, vencedor da sub-16 e quarto na sub-18, Maria Eduarda, de Serra Grande, que levou a melhor na Feminino. O pequeno Gabriel Brito venceu a sub-8.

Na dianteira

Na decisão profissional estavam os quatro atletas que mais surfaram ao longo da competição. Bino e Fabrício tinha feito as melhores performances na semi e liderou a decisão até as duas últimas ondas de Bino Lopes, que somaram 13.40 pontos. Bulhões pontuou 10,75, Dylan 10.50 e Galini 9,80.

Fevereiro tem mais

Com patrocínio do Tivoli Praia do Forte Ecoresort e Billabong, realização da Federação Baiana de Surf (FBSurf) e supervisão da Associação de Surf da Praia do Forte (ASPF), o Tivoli Triple Crown terá a segunda etapa nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro. Já a terceira e última prova deste circuito será no 9, 10 e 11 de março. O minicircuito distribui R$ 10 mil de premiação por prova.

De acordo com o presidente da Federação Baiana de Surf (FBSurf), Marcelo Barros, a temporada baiana de 2023 ainda terá provas em lugares como Morro de São Paulo, Vera Cruz, Valença, Itacaré, Ilhéus e Canavieiras. “Estamos em um ano de reformulação, fortalecimento e de reposicionamento da nossa marca e da nossa gestão”, explica.



Resultados / Ranking baiano 2023



Profissional

1) Bino Lopes

2) Fabrício Bulhões

3) Ayrton Dylan

4) Bruno Galini Ramos



Feminino

1) Maria Eduarda

2) Samira Vitória

3) Catarina Lorenzo

4) Laura Diamante



Sub-18

1) Ryan Fadul

2) Gabriel Guerreiro

3) Gabriel leal

4) Vítor Gabriel



Local

1) Gabriel Leal

2) Pedro Guerreiro

3) Gabriel Guerreiro

4) Juan Pablo



Sub-16

1) Vítor Gabriel

2) Isaac Lorente

3) Felipe Guerreiro

4) Bernardo Bicalho



Sub-14

1) Bernardo Bicalho

2) Davi Lucca

3) Yan Rodrigues

4) Guilherme Simões



Sub-12

1) Davi Lucca

2) Numa Lyori

3) João Jesus

4) Miguel Becker



Sub-10

1) Davi Lucca

2) João Jesus

3) Rafa Galeno

4) Rudá Nascimento



Sub-8

1) Gabriel Brito

2) Francisco Modesto

3) Maria Suella

4) Layla Sofia



Calendário:

Segunda etapa: 9, 10 e 11 de fevereiro

Terceira etapa: 9, 10 e 11 de março