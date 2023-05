Bioetanol: Rei Charles III tem carro movido a vinho e soro de leite

A Rainha Elizabeth II e seu marido, o Príncipe Philip, adoravam carros e apreciavam o prazer de guiá-los. O sucessor do trono britânico, Charles III, que será coroado neste sábado (6), parece ter herdado dos pais o gosto pelos automóveis.

No entanto, enquanto a mãe tinha um carinho especial pelos modelos da Land Rover, Charles tem mais afinidade com os veículos de outra marca inglesa, a Aston Martin - que era a predileta do seu pai. Já passaram pela sua garagem clássicos da marca como V8 Vantage Volante (1989) e Virage Volante (1994).

Mas um automóvel é especial na coleção, um DB6 Volante Series II (1969), esportivo de luxo da Aston Martin que ganhou de presente da mãe quando completou 21 anos. Em 2008, ele foi convertido de gasolina para combustíveis de origem renovável.

Avaliado em mais de R$ 12 milhões, esse veículo com mais de 50 anos passou por adaptações no motor para poluir menos. O proprietário pediu essa alteração para a Aston Martin alegando preocupações ambientais. Dessa forma, não utilizaria combustíveis fósseis, além de emitir menos poluentes enquanto utiliza insumos orgânicos.

Charles a bordo do conversível que teve o motor adaptado para consumir bioetanol (Foto: Getty Images)

Sem perder a performance, o DB6 passou a funcionar com 85% de bioetanol e 15% de gasolina sem chumbo. Na mistura para o bioetanol, são utilizados vinho branco e o soro que sobra da fabricação de queijo. O primeiro é destilado, e o segundo fermentado e destilado, para criar etanol.

Só o vinho já produziria o bioetanol necessário para o funcionamento do carro. No entanto, o soro de leite foi adicionado para reaproveitar o subproduto excedente da indústria de queijo da região. De acordo com o novo rei da Inglaterra, é uma maneira de evitar o descarte inadequado no meio ambiente.

Esse Aston Martin é conversível e tem características de um carro elegante e ao mesmo tempo esportivo. Foi usado na cerimônia de casamento de seu filho William e acelera de 0 a 100 km/h em menos de 8 segundos. Com a adequação ao novo combustível é possível que a potência tenha aumentado, passando dos 280 cv de potência do motor original. Mas o que importa mais é o nível de emissões, 85% menor.

VERSÃO BRASILEIRA

Apesar de ter sido convertido há quinze anos, a solução de Charles só se tornou pública recentemente. Enquanto isso, o Brasil é pioneiro no uso do etanol em automóveis desde 1979.

O primeiro carro movido a álcool, como era denominado na época, foi o Fiat 147.