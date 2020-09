Biogeografia na Tela: Live discute a globalização do coronavírus

O geógrafo e professor de geografia Luciano de Almeida Lopes, que é também geógrafo e sócio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e sócio efetivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), recebe nesta sexta-feira (18), às 16h, as professoras doutoras Karine Bueno Vargas e Sarah Lawall, ambas docentes de Biogeografia no Curso de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Sarah Lawall e Karine Bueno Vargas participam de live

(Foto: Acervo pessoal)

O bate-papo, que será transmitivo ao vivo no canal do YouTube CiênciArte, faz parte da série de lives Biogeografia na Tela, batizada de A Biogeografia dos Vírus.

Na ocaisão, as pesquisadoras apresentarão o resultado de um artigo, publicado neste ano, intitulado "Reflexões Biogeográficas acerca da origem, hipóteses, dispersão e distribuição dos Sars-CoV-2 (Corona Vírus)".

Mesmo sendo uma ciência que estuda a distribuição dos seres vivos, são raros os estudos que vinculam a Biogeografia com a dinâmica de difusão destes microrganismos. "Nossa fala será baseada em um artigo que produzimos no primeiro semestre, resultado das discussões do grupo de estudos de Biogeografia e dinâmicas da paisagem da UFRRJ. Trouxemos a discussão da globalização do vírus. Sim, é puramente geográfico, baseado na união de vários autores", resume Karine.

