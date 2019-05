Biografia de Allan Kardec chega aos cinemas

Tendo como pano de fundo a Paris de 1850, o filme Kardec revela a trajetória do cético professor Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869) - um dos discípulos do pedagogo suíço e pioneiro da reforma educacional Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) - até adotar o pseudônimo Allan Kardec. O filme mostra o homem por trás da figura pública - desde seus primeiros conflitos, até se tornar o codificador e principal divulgador da doutrina espírita pelo mundo.

Inspirada no livro homônimo de Marcel Souto Maior, a produção brasileira tem Leonardo Medeiros no papel principal e Sandra Corveloni como sua esposa, Amélie-Gabrielle Boudet, a Gabi. Corveloni foi escolhida melhor atriz em Cannes em 2008, por sua atuação no filme Linha de Passe.

A direção é de Wagner de Assis, que dirigiu o fenômeno de bilheteria Nosso Lar (2010), também de temática espiritualista. O diretor diz que se impressionou com a história de Kardec, que, de cético, passou a adepto do espiritismo. “Ele nega os convites para as reuniões de mesas, se nega a acreditar no que chama de ‘crendices’. Mas, ao mesmo tempo, quando presencia um fenômeno com uma mesa, se permite embarcar numa aventura poderosa, a ponto de vir a ser um novo homem naquela fase de sua vida”.

Horários de exibição

