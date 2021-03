Biografia de Jacob do Bandolim revela personalidade controversa do músico

O jornalista baiano Gonçalo Junior lembra bem dos almoços em casa aos domingos, para sua família um ritual que quase nunca deixava de acontecer. A trilha sonora que acompanhava aqueles encontros, normalmente escolhida pelo pai, também Gonçalo, não lhe sai dos ouvidos até hoje.

“Desde os dois anos de idade, eu ouvia chorinho, principalmente Jacob do Bandolim e Altamiro Carrilho. Aquela música se tornou familiar para mim e criei gosto por aquilo”, diz o autor

Agora, aos 54 anos, Gonçalo Júnior resolveu homenagear Jacob e, indiretamente, o próprio pai, escrevendo Jacob do Bandolim - Um Coração que Chora (Noir/672 págs./R$ 119), biografia do músico carioca que morreu em 1969 aos 51 anos. “Tinha essa dívida com meu pai, que faleceu há cinco anos. Era uma velha dívida que tinha com ele. Já tinha escrito as biografias de Assis Valente, Vadico e Evaldo Braga, mas ele só viu a de Assis Valente”, diz Gonçalo.

Mas não é só sobre música que o baiano escreve. Com mais de 30 livros publicados, já escreveu biografias de Carlos Zéfiro - o papa dos quadrinhos eróticos brasileiros -, o Bandido da Luz Vermelha e Herbert Richers, fundador do estúdio de dublagem que está no imaginário das gerações que cresceram assistindo à TV aberta. Nos últimos anos, no entanto, passou a se dedicar mais à música brasileira antiga porque acredita que o mercado editorial nacional não dá o devido espaço ao assunto.

Controverso

A personalidade controversa e irascível de Jacob, além, claro, do talento inegável do músico também estimularam Gonçalo a escrever o livro. Para isso, dedicou-se intensamente a dois anos ininterruptos de pesquisa. Isso, sem contar o tempo que já vinha juntando, em casa mesmo, material sobre Jacob.

Gonçalo contou com o importante apoio do Instituto Jacob do Bandolim, que cedeu a ele importantes documentos. Além disso, mergulhou na obra do músico, que lançou 12 LPs e 54 discos na fase de 78 rotações, cada um com duas músicas.

Cheio de manias e brigão, o músico rende ótimas histórias, que muitas vezes chegam a ser engraçadas, segundo Gonçalo. “Jacob é o que se pode chamar de figuraça. Era temperamental, brigão e hipocondríaco. Além disso, tinha manias bem particulares: acordava as 6h, tomava um café com bolo e logo às 7h almoçava, para depois ir ao trabalho, na justiça criminal, onde era escrivão”.

A hipocondria do bandolinista era tão acentuada que ele expunha nas paredes de sua casa uma lista de doenças.

“Aos 26 anos de idade, disseram a ele que a boca era muito sensível a bactérias e doenças. Ele então mandou arrancar todos os dentes e colocou uma dentadura no lugar”, conta Gonçalo.

Nos últimos capítulos do livro, estão os embates que Jacob enfrentava contra a música popular que fazia concorrência ao choro, do qual Jacob era um dos maiores nomes. Primeiro, a birra com a bossa nova. “Ele não admitia a ‘jazzificação’ do samba. Reclamava das longas improvisações do jazz nas ‘jam sessions’. Mas tinha algo bem incoerente: Jacob era o cara da improvisação do choro. Tinha essas incoerências”, lembra Gonçalo.

Pixinguinha e Jacob do Bandolim (reprodução)

Jacob também sabia ser irônico ao criticar a bossa, como observa o escritor: “Ele dizia que a bossa tinha um lado bem positivo. Que havia tirado centenas ou milhares de rapazes do mundo do crime porque, em vez de comprarem armas, eles compravam um violão e ficavam em casa tocando”.

A conturbada relação de Jacob com o filho, Sergio Bittencourt - autor de Naquela Mesa -, também está no livro. Um momento marcante da relação dos dois foi quando uma moça ficou grávida do jovem, mas ele não quis casar. Jacob foi irredutível: obrigou o filho a viver com a mulher.

A relação dos dois era tão ruim que Sergio só se sentava à mesa depois que o pai levantava. A relação só melhorou nos dois últimos anos de vida de Jacob, que morreu após um infarto em 1969. Nove anos depois, Sergio morreu, aos 38 anos, em razão do mesmo problema do pai.

onçalo acredita que entrevistou todas as pessoas que conviveram com Jacob e ainda estavam vivas. Assim, foram cerca de 30 entrevistas. Entre as pessoas com quem conversou, está o médico que atendeu Jacob no dia da morte dele.

“Um conhecido no Facebook me disse que era sobrinho do médico, que estava com 90 anos. Falei com ele num domingo e na sexta- feira seguinte, ele morreu por covid”, lamenta o autor.

Serviço

Um coração que chora

Autor: Gonçalo Junior

Editora Noir

Valor: R$ 119 (frete grátis em editoranoir.com)