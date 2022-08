Biografia proibida de Paulo Leminski volta ao mercado

Na última quarta-feira foi aniversário de 78 anos do poeta curitibano Paulo Leminski, que morreu em 1989, com apenas 45 anos. E a boa notícia para quem curte a obra transgressora do escritor, ou que quer conhecer um pouco mais de sua vida tumultuada, é a que a biografia Paulo Leminski - O Bandido que Sabia Latim (Tordesilhas) está de volta, após nove anos fora do mercado.

Escrita pelo jornalista Toninho Vaz, a biografia foi publicada originalmente 2001, seguindo um caminho tortuoso: em 2013, durante o processo de impressão da quarta edição, a família do escritor se mostrou contrária à publicação. Dois anos depois, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pelo afastamento da exigência de autorização prévia do biografado ou de suas famílias, em casos de pessoas já falecidas, o que finalmente possibilitou que o material voltar a circular.

Uma das revelações que desagradaram à família do escritor foi que Paulo Leminski tinha um filho, até então, desconhecido. Para a nova edição, além do texto original, foi criado um capítulo inédito e atualizado que aborda o assunto e um caderno de fotografias do poeta com amigos e familiares. O filho em questão é Paulo Leminski Neto, o músico Lucky, e a nova filiação gerou desdobramentos familiares e judiciais em torno herança do poeta - que teve os filhos Estela, Áurea e Miguel com a escritora Alice Ruiz.

Biógrafo experiente, que também escreveu sobre Torquato Neto e Luiz Melodia, Vaz une a experiência de jornalista aos anos de amizade com Leminski - ele também é curitibano - para investigar o mistério e o talento do poeta do Pilarzinho, personagem fundamental da contracultura da década de 1980. De maneira íntima, após um ano de pesquisas e 81 entrevistas realizadas com parentes, parceiros, alunos, ex-mulheres, professores, amigos e até desafetos, o autor reuniu histórias, escritos, poemas, fotos inéditas e rascunhos de textos inacabados.

Personagem inesquecível da contracultura da década de 1980, Paulo Leminski foi músico e tradutor, poeta e professor, e foi acolhido por grandes personalidades da época, como Caetano Veloso, Waly Salomão, Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pignatari, entre outras. "O livro traz um retrato de um poeta brasileiro sem disfarfarces, o ex- estranho Paulo Leminski", resume Toninho Vaz.

FICHA

Livro: Paulo Leminski - O Bandido que Sabia Latim

Autor: Toninho Vaz

Editora: Tordesilhas Livros

Preço: 392 páginas, R$ 99



Diversão em casa e na rua

Pradaruum encerra Festival Fala!

O grupo Pradarrum, comandado pelo percussionista Gabi Guedes, encerra o Fala! Festival de Comunicação, Culturas e Jornalismo de Causas neste sábado, às 20h, no Teatro Gregório de Mattos, na Barroquinha. A programação começa às 10h45, e inclui o encontro Pluralidades, com Aline Midlej (GloboNews), Joyce Ribeiro (TV Cultura) e Valéria Almeida (Encontro), às 15h15. Grátis.

O percussionista Gabi Guedes comanda a Pradaruum (Foto: Vanessa Aragão/divulgação)

Jam no MAM completa 23 anos

A Jam no MAM completa 23 anos de muita música, improvisação e grandes encontros no Museu de Arte Moderna da Bahia. Para comemorar a data, o evento terá uma noite especial neste sábado, das 18h às 21h, com uma performance de um quarteto de mulheres instrumentistas. Logo depois será a vez da Geleia Solar, banda base da JAM.

Ingressos: De R$ 5 a R$ 40 (à escolha do público). Vendas: Sympla.

Elvis chega às plataformas digitais

Quem não conseguiu ver o filme Elvis no cinema, ganha novas possibilidades a partir deste domingo. O longa dirigido por Baz Lurrmann e que traz Austin Butler em uma elogiada interpretação de Elvis Presley poderá ser adquirido para compra ou aluguel nas principais plataformas digitais, como Amazon, SKY, UOL, Vivo e Youtube. O filme explora a vida e a música de Elvis a partir da complicada relação dele com o seu enigmático agente, Colonel Tom Parker (Tom Hanks), desde o início da carreira até o auge do estrelato. Em Salvador, o filme ainda pode ser visto na Saladearte-Cine Paseo, apenas às 17h40.