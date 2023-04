Bissexual, Fernanda Gentil diz que não sabia como transar com mulheres

A jornalista Fernanda Gentil, de 36 anos, está casada há alguns anos com Priscila Montandon, de 40. Mas no início, a situação não foi tão fácil assim. Segundo a ex-apresentadora da Globo, ela não sabia como fazer o sexo lésbico, já que só teve experiência com homens.

Em conversa ao podcast PodDelas, Gentil comentou como percebeu que estava apaixonada por outra mulher. De acordo com ela, foi através de conversas e muito diálogo que percebeu que tinha ficado com "borboletas" na barriga ao se pegar com os olhos brilhando por outra mulher.

Entretanto, o sexo era algo bastante fora da sua rotina e decidiu aprender vendo filmes, vendo outros vídeos, além de praticar bastante com a namorada na época, que virou esposa anos depois.

"Nunca na vida tinha [se relacionado com mulher]... Inclusive não sabia nem como fazia [sexo]... Como que faz? Como que não machuca? Vi uns filmes, pesquisei no YouTube, vi umas coisas, fiz o dever de casa, e aí fui lá... Sou uma pessoa que gosta de aprender. Me ensina que eu sou esforçada. Com certeza [teve] muita prática, bastante, então sai de lá, cara, sapatona a vida inteira, entendeu? Sai Expert e foi incrível, demais, e não teve volta. Desde a primeira vez nunca mais separamos, nos afastamos", disse.