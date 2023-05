Bistrô de cozinha asiática tem nova direção e cardápio variado que passeia pelo continente

Uma viagem à Ásia passando pelas cozinhas de países como Japão, China, Vietnam, Tailândia, Malásia, Filipinas e outros destinos. Esta é a proposta (bem sucedida) da chef Nina Pessoa para o Buddha Bistrô Asiático, um restaurante pequenininho e aconchegante localizado na esquina entre a Rua das Rosas e a Avenida Paulo VI, na Pituba. A casa, que há seis meses está sob novo comando, oferece uma gastronomia oriental variada e bem executada. O cuidado com as criações vai desde a apresentação dos pratos a escolha dos insumos usados no preparo.

Thai Curry - curry verde tailandês preparado com legumes mix de cogumelos e camarão

Para quem, assim como eu, gosta de começar a viagem gastronômica compartilhando entradinhas, aconselho a não ir com muita sede ao imenso pote que Nina guarda na estação/cozinha recheada de comidinhas de enlouquecer. A cautela é para evitar que a gula comprometa a melhor parte do menu reservada no item pratos principais do cardápio. E é deste destino que saem iguarias perfeitas como o Orange, uma mistura equilibrada de sabores materializados numa proteína a sua escolha (porco, frango ou camarão) que vem empanado e preparado num saboroso molho caramelizado de laranja e pimenta doce, finalizado com farofa e amendoim, servido com arroz jasmim. A cada garfada catando o camarão (sim, escolhi o crustáceo) e desci o garfo até o fundo do prato pra trazer junto o arroz e o molho. Um delírio!

Orange - proteina (camarão porco ou frango) com arroz jasmim e molho caramelizado

Sei que pulei a etapa das entradinhas mesmo ressaltando que gosto de começar por elas, e foi o que fiz, mas o sabor deste Orange está registrado nas minhas papilas gustativas até neste momento em escrevo sobre esta experiência. Então, vamos começar pelo começo que foi com o Humapai, uma tortilla japonesa recheada com carne suína desfiada e compota de maçã verde. Uma entradinha leve, saborosa e que bem poderia estar nos menus dos bufês como uma boa opção de canapé. A porção vem com quatro e é levemente apimentada.

Ika Pan: mini hamburger feito no pão negro de tinta de lula, com recheio de lula

Do Hamapai parti para o Bao Xiao, um mini sanduiche feito com pão chinês preparado no vapor e recheado com sabores diversos que vem acompanhado de dois molhos autorais da chef. É nessas horas que a gente percebe o quanto a gastronomia contemporânea anda bebendo na fonte dos orientais. Daí acaba não sendo uma grande surpresa. Esta talvez esteja no próximo sanduíche que experimentamos o Ika Pan, mini hamburger feito no pão negro de tinta de lula, com recheio de lula empanada, aioli de wassabi, picles de cebola, crocante de gengibre e queijo do reino. Bem interessante.

Senja: gin, cachaça, xarope de especiarias, pitaya e carvão ativado

Mas toda viagem tem os seus pequenos desacertos. Neste caso foi o guioza que, embora tivesse a massa leve e cozida no tempo certo, o pastelzinho no vapor, pecou no recheio de carne. Alguma coisa ali, para o meu paladar, não deu liga. Cheguei a apelar para o shoyo, mas ainda assim não funcionou. Nada que comprometa a experiência, ao contrário, sobrou espaço para “viajar” pela cozinha do Oriente sem culpa. E foi o que fiz com o meu “bilhete-cardápio” no formato do indefectível QRCode em mãos. Com a ajuda do jovem e talentoso Xavier, garçom daqueles difíceis de encontrar por aí que sabe tudo do cardápio, que estudou, que experimentou os pratos e que sugere e explica com muita propriedade o que está apresentando ao cliente, segui viagem rumo a mais um destino. Antes de embarcar, e para não ser injusto com o restante da turma do salão, fiz uma pequena parada para testar outro membro da equipe.

Laksa Lemak: macarrão de arroz com camarão

Perguntei sobre o prato e o cara soube explicar tudo, tim-tim por tim-tim, portanto a equipe merece os elogios e este parágrafo. A par de tudo, parei no Vietnam para experimentar o Thit Kho Tho, uma picanha suína com picles de rabanete, acompanhada de arroz frito, pimenta caiena e lentilha com ovos farofa de parmesão. Não me seduziu, mas acho uma opção fácil para quem tem dificuldade de encarar a cozinha mais exótica daquele continente como o delicioso Thai Curry tailandês preparado com legumes frescos, mix de cogumelos, leite coco natural e camarão. Misturar esses insumos com equilíbrio não é para qualquer Nina. Mas a Pessoa mostrou que entende do riscado.

Nirvana torta de chocolate com cobertura de amendoim e chantilly de lavanda

Cria de Fabrício Lemos, a chef que trocou a publicidade pela gastronomia, fez uma boa escolha. Ou melhor, uma boa escola na qual merece nota 9 (nove) pelo Laksa Lemak, prato típico da Malásia que reúne macarrão de arroz e camarão preparado no curry vermelho picante a base de leite de coco e camarão seco. Nossa Senhora! Bom demais. O 10 eu guardei para as sobremesas já que foi na patissaria que a chef começou nos restaurantes estrelados pelos quais passou. Como consegui milhas nesse delicioso tour reservei um outro 10 para sua mãe, que foi com quem Nina começou a dar os primeiros passos na cozinha e aprendeu a fazer de um tudo. Na volta pra casa, uma certeza, já quero voltar ao Buddha Bistrô!

Serviço:

Buddha Bistrô Asiático - @buddhabistroasiatico

Rua das Rosas, 492, Pituba.

Tel. 71 98362 3653

Funciona todos os dias a partir de 12h presencial e por delivery

De segunda a sexta no almoço tem menu executivo