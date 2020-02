Bizarro! PSG vence o Lyon com gol contra muito estranho; assista

Neymar não jogou, mas isso não impediu o Paris Saint-Germain de conquistar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Francês - a oitava em todas as competições. Em Paris, o bicampeão nacional derrotou o Lyon por 4x2 e manteve os 12 pontos de diferença que o separam do Olympique de Marselha, vice-líder do torneio.

Além de Neymar, a equipe de Paris também não contou neste domingo com os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, todos por causa de problemas físicos. Mesmo assim, o PSG se mostrou superior ao adversário durante todo o tempo e construiu na etapa inicial a vantagem que lhe garantiu a vitória.

Ángel di María, jogador que está fazendo uma excelente temporada, desmontou a defesa do Lyon no lance do primeiro gol. Ele recebeu a bola na ponta direita, entrou na área, encarou um adversário e mandou um chute rasteiro que surpreendeu o goleiro Lopes. Eram decorridos 21 minutos do primeiro tempo.

Um pouco mais tarde, o ataque do PSG avançou em velocidade e Mbappé recebeu um passe que o deixou frente a frente com Lopes. Com categoria, o prodígio francês aumentou a vantagem de sua equipe. Foi o 15º gol de Mbappé no campeonato, um a menos do que o artilheiro da competição, Ben Yedder, do Monaco.

Quando os atacantes do time de Paris não acertavam o pé, os defensores do Lyon os ajudavam. Logo com um minuto do segundo tempo, o brasileiro Marçal marcou um bizarro gol contra - desequilibrado, ele tentou mandar a bola para escanteio e acabou disparando uma bomba na direção da sua própria meta.

Parecia que o resto da partida seria uma mera formalidade, mas o Lyon acordou. Terrier, aos seis, e Dembelé, aos 13, colocaram os visitantes no jogo. Durante 20 minutos, a torcida do PSG temeu pelo empate, embora o time nunca tenha perdido o controle das ações. Aos 33, Cavani marcou o quarto gol e acabou com as esperanças dos visitantes.

O Montpellier subiu para a quinta colocação do Francês, com 37 pontos, graças à vitória em casa por 1x0 sobre o Saint-Étienne Delort foi o autor do único gol da partida. O Strasbourg, por sua vez, bateu o Reims por 3 a 0 (tentos de Djiku, Majeed e Lala) e agora é o sexto, com um ponto a menos do que o Montpellier. O Reims está na décima posição, com 33 pontos.