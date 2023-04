‘Black ovo’: confira 10 promoções online de ovos de Páscoa

A Páscoa já está ali no dia seguinte, só que tem muita gente que ainda mantém a tradição de deixar para comprar o chocolate na última hora, seja porque não deu tempo mesmo ou até para tentar aproveitar alguma promoção que possa surgir.

Bom, a gente veio aqui para dizer que encontrou não só uma oferta mas, sim, dez delas. Listamos 10 promoções online de ovos de Páscoa e, de brinde, com a comodidade de não enfrentar fila nem correria nas lojas. A maioria delas estão com descontos que podem chegar a 50% e prometem também retirada ou entrega no dia, parcelamento, um abatimento extra no Pix e, a depender do valor da compra e região, frete grátis. Confira.





1. Cacau Show

Na Choco Friday, se o cliente comprar um ovo clássico (360g ou 280g) ganha 20% na segunda unidade do item de menor preço e 50% na terceira unidade do item de menor preço. Parcelamento em até 3x sem juros. É possível fazer retirada na loja. www.cacaushow.com.br

2. Dengo Chocolates

No site da marca, na compra de dois ovos para colorir ganhe 20% na segunda unidade. O frete é grátis para todas as compras e o cliente pode receber ainda hoje, a depender do CEP. www.dengo.com.br

3. Brasil Cacau

Os ovos de Páscoa infantis estão com 20% de desconto no site. Outra promoção é 50% off na segunda unidade dos recheados. Pagamento no Pix tem 5% de desconto. É possível comprar e retirar grátis em até 3h na loja mais próxima. www.brasilcacau.com.br

4. Mendoá Chocolates

A marca está com 15% de desconto em combos e itens de Páscoa nas compras online. Acima de R$ 100, o frete é grátis. www.mendoachocolates.com.br

5. Kopenhagen

A marca tem descontos de até 30% em ovos selecionados. Pelo iFood, a entrega é feita em até 45 minutos. Outra promoção do site é o desconto de 20% na compra da segunda unidade. www.kopenhagen.com.br

6. Havanna

Na compra de dois ovos de Páscoa (426g), o cliente leva também uma mini colomba. Nas compras online, 5% de desconto no Pix e parcelamento em até 3x sem juros. www.havanna.com.br

7. Lacta

No site está rolando diversos descontos e promoções relâmpago como a do kit de dois ovos de Páscoa do Batman + dois ovos Páscoa Laka de R$ 219,99 por R$ 164,69. Os favoritos estão com 10% off. Já os infantis, têm até 50% de desconto na segunda unidade. www.lacta.com.br

8. Chocolate Lugano Salvador

Na loja da marca em Salvador tem desconto progressivo de 5% na compra de dois ovos, 10% na compra de três ovos e 15% na compra de quatro ovos. Cinco unidades, desconto de 20%. O pedido delivery pode ser feito no perfil do Instagram da loja @chocolatelugano.salvador.

9. Shopping Salvador Online

Nas compras a partir de R$ 120 na Cacau Show pela plataforma, o cliente ganha um vinho Sonho do Poeta. salvadorshoppingonline.com.br

10. Shopping da Bahia Online

Na plataforma online do site, 12% com o cupom pascoa12 válido para as lojas Dengo, Brasil Cacau, Biscoitê, Cacau Show e Kopenhagen. O shopping conta o serviço de entrega rápida. compras.shoppingdabahia.com.br







*As ofertas forma pesquisadas neste sábado (08), em sites e redes sociais das marcas e lojas na internet