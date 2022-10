Blitz comemora 40 anos com show em Salvador

A banda que conquistou o Brasil na década de 80 está completando quatro décadas de palco. Claro que Salvador está na turnê que festeja essa trajetória: o show acontece nesta sexta (7) e sábado (8), às 21h30, no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira.

Com a sua origem no grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, o grupo nasceu sob a lona do Circo Voador, na praia do Arpoador, no Rio. Foram necessários apenas três meses para se transformar na sensação do mercado fonográfico brasileiro em 1982. Em plena crise do setor, a Blitz atingiu a marca de um milhão de cópias vendidas com o compacto Você Não Soube me Amar. Na sequência, lançou o primeiro LP As Aventuras da Blitz, com venda mais impressionante que a do compacto.

O sucesso da Blitz mudou o panorama das rádios e das gravadoras do Brasil e a banda fez grandes shows em ginásios e estádios, como no extinto Canecão, onde batia recordes de público em sequência. Duas apresentações merecem destaque: no primeiro Rock In Rio, em 1985 e na Praça da Apoteose, em 1984, quando foi o primeiro grupo a se apresentar naquela palco para mais de 50 mil pessoas.

A formação atual da Blitz é Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Alana Alberg (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal).

O show, em Salvador, é uma realização do Cerimonial Rainha Leonor com produção da Íris Produções. Os ingressos estão à venda no Sympla com valores, no primeiro lote, entre R$90 e R$280. As mesas dispõem de assentos para até oito pessoas, sem lugar marcado.

SERVIÇO - Blitz 40 Anos | sexta (7) e sábado (8), 21h30, na Pupileira | Ingressos/mesas: Setor A - R$ 280 / R$ 140; Setor B – R$ 220 / R$ 110; Setor C – R$ 180/ e R$ 90, á venda no local e no Sympla

