Blitz da Lei Seca aborda motoristas de ônibus na Estação da Lapa

Os motoristas de ônibus que circularam na Estação da Lapa nesta quarta-feira (25) foram alvo de uma blitz da Lei Seca, promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Dez rodoviários assopraram o etilômetro e todos foram aprovados no exame, informou a pasta.

O chefe de Fiscalização do Transporte Complementar da Semob, Esdras Reis, diz que a ação serve para alertar os rodoviários, além de garantir a segurança viária. Blitze similares acontecem semanalmente em vários terminais da cidade e pontos no final de linha. “Nós nunca flagramos nenhum motorista com álcool no organismo”, diz Esdras.

O supervisor da Integra, Edielson Gomes está há 23 anos na profissão e avalia que a blitz é relevante. “É importante porque mostra que tem fiscalização e ajuda não apenas a nós, mas também à população que usa o transporte público. A gente fica atento para evitar qualquer erro”.

Com mais de 25 anos de profissão, Ailton Rodrigues, de 53 anos, também soprou o bafômetro na Estação da Lapa. “Para mim é muito bom. O teste do bafômetro é uma forma de deixar a gente tranquilo, sabendo que o rodoviário está dentro da lei”.