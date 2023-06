Blitz localiza duas submetralhadoras e drogas no Extremo Sul

A Polícia Militar apreendeu, nesta quinta-feira (15), duas submetralhadoras calibre 9mm, carregadores, munições, um tablete de crack e R$ 100 no porta-malas de um veículo. Equipes do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) realizavam uma blitz próximo ao distrito de Brejinhos, no momento do flagrante.

O comandante da unidade, tenente-coronel Alexandre Costa, contou que os policiais abordaram um veículo na BA-275, com dois homens.

“Os flagranteados disseram que estavam retornando do município de Itamaraju com os materiais. Eles e os armamentos foram apresentados na Delegacia Territorial de Belmonte”, disse o oficial.