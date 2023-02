Bloco As Muquiranas apresenta fantasia do Carnaval 2023 renovada

Com o tema 'Barbies - As Doutoras da Alegria', o bloco As Muquiranas fará homenagem aos profissionais de saúde que lutaram contra a covid-19 durante a pandemia, no Carnaval de Salvador. Em evento realizado na tarde desta sexta-feira (3), o grupo divulgou as novidades da fantasia para a folia, na praça de alimentação do Shopping Bela Vista.

Em 2021, o bloco tinha anunciado que as Barbies seriam o tema da grande festa caso o período pandêmico tivesse passado. A ideia de homenagear os médicos e enfermeiros que atuaram na linha de frente durante a pandemia foi divulgada em coletiva pela diretoria. Com os planos frustrados por conta do cancelamento do Carnaval do ano passado, o bloco decidiu manter o tema neste ano.

Para renovar a fantasia e deixar a expectativa do público maior, o grupo deixou a fantasia idealizada pelo estilista Fábio Sande para o Carnaval 2023 com outra cor: rosa, escolhido para se aproximar ainda mais da identidade visual da famosa boneca. Além disso, o traje conta com novos elementos na estamparia, tênis no lugar dos crocs e uma nova meia.

O evento ainda teve a presença do cantor Flavinho, da banda Pagod’art, que se apresentará no bloco no sábado de Carnaval, e de modelos vestidos com a fantasia. Lá, houve também a apresentação do abadá do bloco MuquiSamba, novo produto da produtora, aberto para homens e mulheres, que estreia no Carnaval 2023, no circuito Osmar, tendo como principal atração o cantor Escandurras.

Confira programação do bloco As Muquiranas no Carnaval 2023:

Sábado (18) – Pagod’art

Segunda-feira (20) – Psirico

Terça-feira (21) – Parangolé

Local: Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida)

Confira programação do bloco Muquisamba no Carnaval 2023:

Domingo – Escandurras

Local: Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida)