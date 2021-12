Bloco do Nana é adiado para o Carnaval 2023, revela Léo Santana

O cantor Léo Santana anunciou, na noite desta terça-feira (14), em suas redes sociais, que o Bloco do Nana, que sai sexta e sábado no circuito Barra-Ondina, será adiado para o carnaval de 2023. As indefinições sobre o Carnaval de Salvador para o próximo ano motivaram a decisão.

Na oportunidade, Léo avisou que quem comprou o abadá para 2022 será automaticamente transferido e garantido para o Carnaval de 2023 e que maiores informações estão no site.

“Em 2023 estaremos juntos no nosso Bloco com muito mais animação para fazer um Carnaval daquele jeito que a gente gosta e que estamos acostumados. Vai ser lindão! Eu já estou aqui super animado e não vejo a hora de 2023 chegar e a gente se reencontrar!“, disse Léo

Carnaval em dúvida

Em Salvador, o prefeito Bruno Reis já anunciou que não vai haver o Festival Virada no Réveillon, por conta da covid-19. "No cenário de incertezas, de duvidas, não há como realizar o festival da virada esse ano, estamos a um mês da festa e chegamos ao limite dessa decisão. Como ela dependeria exclusivamente da prefeitura, a decisão está tomada. Nós não realizaremos a festa. Diante de tudo que estamos vendo, ainda não é o momento de colocarmos em risco tudo o que construímos até aqui", disse. Alguns locais da cidade podem receber queimas de fogo pontuais, para marcar a virada, como aconteceu no ano passado.

Já o Carnaval ainda é incerto. "Para vislumbrar outras flexibilizações e realização de festas, inclusive Carnaval, precisamos que a população se imunize. É importante que todos possam se vacinar. Vamos ser francos, se fosse pra definir hoje, não teríamos Carnaval em 2022", disse o prefeito essa semana. Alguns artistas, como Daniela Mercury e a Banda Eva, já anunciaram que não participarão da folia.