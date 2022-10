Bloco do Silva anuncia nova temporada e confirma data em Salvador

O Bloco do Silva, projeto do cantor capixaba Silva, acaba de anunciar as datas de 2023. A 4ª edição do evento passará por Salvador, Recife, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro no início do próximo ano, agitando o pré-carnaval. A edição soteropolitana será no dia 4 de fevereiro, no Centro de Convenções.



“Com o coração cheio de alegria, anuncio as datas pra 2023! O Bloco Do Silva já faz parte da minha vida. Vai ser bom demais voltar pro calor do Verão e curtir o pré-carnaval do jeito que a gente merece”, comemorou o cantor, que tem forte ligação com a cidade.



Ao longo das edições, espalhadas pelo Brasil, participaram artistas como Carlinhos Brown, Tatau, Elba Ramalho, Jau, Criolo e Otto. A edição de São Paulo do ano passado foi registrada e será lançada em forma audiovisual ainda esse ano.



No projeto, Silva apresenta repertório de sucessos do início dos anos 1990, de artistas como Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil.



"Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de Carnaval dos anos 90, que foi o primeiro da minha geração, uma música pop, mas com base tão forte nas raízes do Brasil, que me dá vontade de dançar e cantar junto com todo mundo", celebra.



Confira datas e locais da temporada 2023:



14 de janeiro - Recife/ PE – Parador

21 de janeiro - São Paulo/SP - Memorial da América Latina

28 de janeiro - Brasília/DF - Estádio Mané Garrincha

04 de fevereiro - Salvador/BA - Centro de Convenções

11de fevereiro - Rio de Janeiro/RJ - Nau Cidades



Mais informações: https://blocodosilva.com

