Bloco do Silva divulga line up da quarta edição do evento em Salvador; garanta 50% de desconto

O Bloco do Silva acaba de anunciar a grade completa de atrações do evento em Salvador, que acontece no dia 4 de fevereiro, a partir das 16h, no Centro de Convenções: Àttooxxá, Liinker, RDD, Rincon Sapiência, Ilê Aiyê, Fresh Prince da Bahia e as DJs Libre Ana e Lys Ventura. Os ingressos estão à venda neste link. Assinantes do Clube Correio têm 50% de desconto na compra.

A quarta edição do evento, que já passou por Recife e São Paulo, passará também por Brasília e Rio de Janeiro em 2023, agitando o pré-carnaval. “O Bloco do Silva já faz parte da minha vida. Vai ser bom demais voltar pro calor do verão e curtir o pré-carnaval do jeito que a gente merece”, comemora Silva.

Em 2020, o projeto foi considerado o mais buscado da folia nacional em São Paulo, fora da internet o público fez jus aos números: as seis apresentações tiveram seus ingressos esgotados, somando mais de 25 mil pessoas. A edição de 2022 também foi um sucesso com seis datas e público lotando os eventos, a edição de São Paulo foi registrada e será lançada em forma audiovisual ainda esse ano.

Passaram pelo evento participações como: Carlinhos Brown, Tatau, Elba Ramalho, Jau, Criolo, Otto, entre outros.

Bloco do Silva

Com repertório que passa por sucessos do início dos anos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil, o Bloco do Silva é mais um passo na intensa jornada do cantor em construir novos caminhos entre tempos e estéticas musicais diferentes, mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos dessa geração.

“Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de carnaval dos anos 90, que foi o primeiro carnaval da minha geração, uma música pop, mas com base tão forte nas raízes do Brasil, que me dá vontade de dançar e cantar junto com todo mundo, que me dá vontade de fazer um carnaval.”

Nesse projeto, Silva se apresenta acompanhado de grande elenco formado por muitas percussões, metais, guitarra, baixo e bateria.

Confira datas e locais abaixo:

28 de janeiro – Brasília/DF – Estádio Mané Garrincha

04 de fevereiro – Salvador/BA – Centro de Convenções

11 de fevereiro – Rio de Janeiro/RJ – Nau Cidades