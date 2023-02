Bloco do Silva neste sábado (4) tem Attooxxa, Liniker e outros convidados

Com participações de Àttooxxá, Liniker, RDD, Rincon Sapiência, Ilê Aiyê, Fresh Prince da Bahia e as DJs Libre Ana Lys Ventura, o Bloco do Silva desembarca na capital baiana neste sábado (04), a partir das 16h, no Centro de Convenções. Ainda restam ingressos de meia solidária, que qualquer pessoa pode adquirir ao valor de R$ 120 mais um quilo de alimento não perecível.

A quarta edição do evento, que já passou por Recife e São Paulo, passará também por Brasília e Rio de Janeiro, agitando o pré-carnaval. “O Bloco do Silva já faz parte da minha vida. Vai ser bom demais voltar pro calor do verão e curtir o pré-carnaval do jeito que a gente merece”, comemora Silva.

Em 2020, o projeto foi considerado o mais buscado da folia nacional em São Paulo, fora da internet o público fez jus aos números: as seis apresentações tiveram seus ingressos esgotados, somando mais de 25 mil pessoas. A edição de 2022 também foi um sucesso com seis datas e público lotando os eventos, a edição de São Paulo foi registrada e será lançada em forma audiovisual ainda esse ano.

Passaram pelo evento participações como: Carlinhos Brown, Tatau, Elba Ramalho, Jau, Criolo, Otto, entre outros.

SERVIÇO:

4° edição do Bloco do Silva em Salvador

Quando: 4 de fevereiro (sábado), a partir das 16h

Onde: Centro de Convenções

Quem: Silva com participações de Attooxxa, Liniker, RDD, Rincon sapiência, Ilê Aiyê, Fresh Prince da Bahia, DJ Livre Ane e DJ Ana Lys

Ingressos: R$ 240 | Meia solidária (1 kg de alimento não perecível): R$ 120 | Clube Correio: R$ 120

Venda: https://www.sympla.com.br/evento/bloco-do-silva-salvador/1758580