Bloco do Silva traz o clima do Carnaval a Salvador

Vai ter clima de Carnaval na Arena Fonte neste domingo. O espaço recebe o Bloco do Silva, projeto no qual o cantor e compositor faz releituras de hits da música baianas, sucessos dos anos 1990 de artistas e bandas baianas como Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Eva, Olodum e Gerônimo. Ele também relê clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil.

Os cantores Criolo e Rachel Reis e a banda Afrocidade são os convidados especiais de Silva. “Por muitas músicas do repertório terem nascido na Bahia, sinto que tem uma força muito forte quando canto algumas delas em Salvador. Esse repertório tem muito do primeiro Carnaval da minha geração, sempre ouvimos muito axé, e ele reúne as raízes do Brasil, misturadas com o pop. Será um show para todo mundo dançar junto, cantar e se divertir”, afirma Silva.

Esta é a terceira edição do projeto, que segue para outras capitais. “Estamos felizes com a possibilidade de retorno dos grandes eventos e liberação estadual quanto às restrições de público”, afirma Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub, responsável pela realização da festa na capital baiana. Será exigido comprovação de vacina contra Covid-19 para acessar o evento. Arena Fonte Nova, domingo, 16h. Ingressos: R$ 140. Vendas no Sympla.