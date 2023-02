Bloco do TikTok anima foliões com Timbalada e Luísa Sonza em Salvador

No bloco do Tik Tok não tinha como ser diferente: todos bem ensaiados e com o passo em dia. A sequência foi aberta abre Timbalada. Eles tocaram duas músicas antes de Luísa Sonza tomar a vez.

A chegada da cantora animou os fãs, que enfrentam o sol das 15h para aproveitar a primeira vez da artista no Carnaval de Salvador.



Mas, como o bloco Tik Tok celebra a união da tecnologia com a tradição do Carnaval, Luísa cantou hits que fazem jus ao passinho do Tik Tok, mas abriu sua participação no Carnaval baiano homenageando a rainha do axé. Ela cantou Poeira, de Ivete Sangalo.

