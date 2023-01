Bloco Fissura volta à avenida com o cantor Tomate

Tomate na folia baiana (Foto: Divulgação)

O cantor Tomate, que mora atualmente nos Estado Unidos, confirmou presença no Carnaval de Salvador. Ele vai comandar o Bloco Fissura, que volta ao circuito Dodô (Barra – Ondina), rebatizado de Fissura 77.

Feliz em poder colocar de novo o bloco na rua, a produtora e empresária Márcia Mamede promete uma grande estrutura com serviço de bar e lanchonete, banheiros, seguranças, cordeiros, coordenadores, assistência médica durante todo o percurso. Sem falar no trio elétrico, que contará com toda a estrutura de som e led de última geração, com transmissão para o carro de apoio.





Tony Salles lança nova música (Foto: Divulgação)

O bombeiro Tony Salles

Conhecido por sua performance elétrica nos palcos, o cantor Tony Salles gravou o clipe da música Bombeiro, sua aposta para este Verão. Ele não se fez de rogado: vestido à caráter, o líder do Parangolé fez as cenas em dois dias, com a realização da produtora audiovisual 42 Polegadas. Com um histórico de hits, o artista comemora: “Já estamos cantando nos shows e a galera está recebendo muito bem! É a cara do Carnaval, super alto astral e dançante”, afirma. O single será oficialmente lançado nas plataformas nos próximos dias.

Del Feliz e Elba Ramalho (Foto: Divulgação)

Festival de Forró em Riachão do Jacuípe

O 1º Festival Internacional de Forró de Riachão do Jacuípe, com entrada gratuita, acontece nos dias 27 e 28 de janeiro e terá como anfitrião o forrozeiro Del Feliz. Entre as atrações confirmadas, estão Elba Ramalho, Nando Cordel, Trio Nordestino, Mariana Aydar, Chambinho do Acordeon, Mestre Gennaro, Santanna O Cantador, Marinho Sela Vaqueira, Ari PB (Cacau com Leite), Sarajane, Carlos Pita, Julio César, Jô Miranda, Flor Serena, Antonio José, Raphael Moura, Luana Ingry, Joyce França e Zé Livrório. A programação também vai contar com a presença de artistas internacionais como a cantora portuguesa Noa. O evento tem a proposta de aquecer o turismo cultural e gastronômico de uma das cidades mais importantes do interior da Bahia, às margens da BR-324. Mais informações no Instagram @festivaldeforroriachao.



Camarote Villas Salvador

O camarote Villas Salvador quer marcar sua volta à folia baiana com um elenco de atrações para sacudir e abalar. Localizado no circuito Dodô (Barra-Ondina), o espaço vip terá, nos cinco dias de folia, nomes como Gustavo Lima, Jorge e Mateus, Léo Santana, Alok, Xand Avião, Zé Vaqueiro e João Gomes. A Online assina a produção.

TUM-TUM-TUM*

1. Carlinhos Brown vai realizar a Enxaguada de Yemanjá, dia 02 de fevereiro, a partir das 16h, na Vila Caramuru, no Rio Vermelho. Para fazer a festa ele vai reunir uma turma de peso, a começar pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, Thiaguinho, Jau e as Timbaladies (Patrícia Gomes, Amanda Santiago e Paula Sanffer). Assina a produção Irá Carvalho (Iris Produções) Candyall e Carlinhos Brown.

2 . Eterna Furacão Loiro - desde os Tempos do Cheiro de Amor - a cantora Márcia Freire continua bastante ativa, fazendo shows Brasil a fora. Agora, ela está lançando uma nova música que é sua aposta para o Verão. Chama-se Axé Salvador, composta por Talmai Netto, e tem arranjos e direção assinados por Tauam Cerqueira. Já está disponível em www.youtube.com/ watch?v=_Z4bm_w1-_o

3. A cantora Márcia Short, uma das belas vozes da cena axé, lança música inédita em homenagem ao samba reggae, após 14 anos do último trabalho. Batizada de Meu Samba Reggae, a canção é composta por Vini Mendes e é a aposta da cantora para o Verão. Quem assina a produção musical e arranjos é Sebastian Notini.