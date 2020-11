Bloco Ilê Aiyê completa 47 anos e faz live para comemorar

O bloco afro Ilê Aiyê decidiu fazer uma comemoração pelos seus 47 anos, comemorados neste domingo (1). Por conta da pandemia, este ano não haverá a tradicional festa no Curuzu, mas a data festiva não vai passar batida.

Em seu perfil no Instagram,o grupo anunciou que fará uma live especial às 16h, no perfil @blocoileaiye. O objetivo é bater um papo sobre a importância do Ilê Aiyê no encontro, que contará com músicos, cantores, dançarinos, diretores e associados.



Primeiro bloco afro da Bahia, o Ilê Aiyê nasceu no Curuzu – Liberdade, bairro de maior população negra do país. Fundado em 1º de novembro de 1973, o grupo nasceu com o objetivo de preservar, valorizar e expandir a cultura afro-brasileira.