Bloco MuquiSamba anuncia Escandurras como atração para o Carnaval

Com estreia na Avenida, o Bloco MuquiSamba anunciou como atração o cantor Escandurras para o domingo de Carnaval, em 2023. O bloco é um novo produto da diretor das Muquiranas, mas aberto para homens e mulheres.

O MuquiSamba vai contemplar todos os foliões que garantiram o Bloco As Muquiranas para o Carnaval do ano que vem. Ainda é possível adquirir o abadá com essa promoção por tempo limitado.

As vendas dos abadás avulsos para o MuquiSamba, já começaram: os interessados podem ir até a Central de Vendas do Bloco As Muquiranas e pagar, até o dia 12 de junho, o valor de R$ 100.

Quem quiser adquirir a fantasia do Bloco As Muquiranas deve se antecipar, pois haverá virada de lote. A partir do dia 13 de junho o folião que é sócio cadastrados pagará R$ 880 e os novos foliões pagarão R$ 1.250.

O bloco conta com formas de pagamento no carnê e no cartão, podendo ser dividido em até 12 vezes sem juros.