Blocos afros comandam Carnaval do Centro Histórico

A folia no Centro Histórico também rola solta em época de Carnaval. Diferente da agonia dos circuitos tradicionais, a região tem menos foliões, mas atrações de sobra para todas as idades, de palcos a blocos e grupos de percussão.

Nos dois circuitos que ele abriga, o Alternativo - da Praça Tomé de Souza a Praça Castro Alves - e o Batatinha - que percorre o Pelourinho, predominam os blocos de expressões afro. A mistura de ritmos com os tambores é a marca registrada, deles os percussionistas tiram o som de um samba de roda, por exemplo.

O Bloco Afro Ginga do Negro desfila há 14 anos apenas com mulheres na percussão e atrai dezenas de foliões pipoca consigo. "Isso é a força da mulher, que promove união e paz. Tem muito cuidado, mas também, muita força para segurar os tambores e dançar", destaca a presidente do grupo, a artista plástica Rose Mafalda.

Para quem prefere ficar parado, em cada praça há um palco montado para receber atrações regionais e de fora do estado. Neste sábado, duas das atrações de destaque são a cantora baiana Luedji Luna e a carioca Karol Conka.

