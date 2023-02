Blocos de Carnaval cancelam apresentação após duplo homicídio na Bahia

Duas pessoas foram mortas, na madrugada desta terça-feira (21), na cidade de Curaçá, no extremo-norte baiano. Joanita Sobral da Silva, 54 anos, conhecida como Joaninha, e Juscelino Leitao de Oliveira, de 58 anos, foram mortos na Rua Aristóteles Loreiro, no Centro do município. Em respeito às vítimas, blocos de Carnaval cancelaram suas apresentações que estavam agendadas para a terça.

Equipes da 45ª CIPM foram acionadas através do Cicom para averiguar a informação do duplo homicídio. No local os pms confirmaram o fato, isolaram a cena do crime e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para realização da perícia e remoção dos corpos.

O autor, um homem de 35 anos, foi localizado horas após o crime e preso em flagrante, sendo encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro.

De acordo com a ocorrência, ele teria desferido golpes de arma branca contra as vítimas, que não resistiram aos ferimentos. Há indícios de motivação, mas a Polícia Civil não informou qual seria. O homem segue custodiado em uma unidade da Polícia Civil e está à disposição da Justiça.

Blocos cancelam folia

Nas redes sociais, o Coletivo Cultural Galeota das Artes do São Francisco de Curaçá-BA resolveu suspender a apresentação do Bloco Afro-percussivo Mirim, Galeota Brincante, "em detrimento da tristeza e luto das famílias que tiveram seus entes assassinados na sede de Curaçá-BA, na madrugada de hoje".

O Bloco Banho de Cheiro também suspendeu sua programação em respeito às vítimas.