Blogueiras foragidas por estelionato vão a show e se exibem nas redes sociais

Três mulheres acusadas de crimes de estelionato seguem foragidas da Justiça do Rio de Janeiro, mas curtindo a vida. Mariana Serrano, de 27 anos, Yasmin Navarro, de 25, e Gabriela Vieira, de 21 integram o grupo conhecido como “quadrilha de blogueiras”, que aplicava golpe do motoboy.

Fotos e imagens divulgadas nas redes sociais mostram Mariana e Gabriela e um bar na Zona Norte da cidade, e até no show de Wesley Safadão, no dia 28 de fevereiro. De acordo com o g1, elas têm pedido de prisão decretado pelo o juiz Marcello Rubioli desde o dia 13 de agosto de 2021.

No crime realizado pelo grupo, o golpista liga se passando por um funcionário do banco ou da administradora de cartões, muitas vezes informando os dados verdadeiros do cliente para passar credibilidade, e afirma que o cartão foi clonado ou que há compras suspeitas, sendo necessário o cancelamento do cartão. Para efetuar o cancelamento, orienta o cliente a digitar alguns dados no telefone, entre eles a senha do cartão, e para concluir o cancelamento, orienta o cliente a cortar o cartão ao meio que um motoboy irá buscar o cartão na residência do cliente ou em outro local para segurança da operação. Com os dados do cliente, a senha e o chip em mãos, os golpistas fazem diversas compras no cartão, gerando prejuízos de milhares de reais.



Apesar de circular pela cidade, o reduto de Mariana, Gabriela e Yasmin Navarro, a outra fugitiva da quadrilha, é no Complexo da Penha, onde estariam perto de outro conhecido da polícia: Alexandre Navarro Júnior, o Juninho, irmão de Yasmin.

Ele é procurado pela Justiça de Santa Catarina por aplicar o golpe do motoboy por lá, e teria ajudado a irmã a montar seu grupo criminoso no Rio de Janeiro. Yasmin também figura no processo de Santa Catarina, assim como Rayane Figliuzzi, outra blogueira, que cumpre prisão domiciliar.



O grupo quadrilha das blogueiras foi preso em flagrante, pela primeira vez, no dia 7 de julho, acusado de aplicar o chamado golpe do "motoboy" no Rio.

Elas conseguiram um relaxamento de prisão, mas acabaram tendo um novo pedido de prisão detretado depois que Rayane Silva Sousa ter feito uma festa zombando da Justiça e que foi parar nas redes sociais. Ela e Anna Carolina de Sousa Santos se apresentaram e voltaram imediatamente para a prisão.