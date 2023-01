Blogueiro mobiliza até helicóptero da Polícia Militar para fazer gravação para YouTube

Um youtuber, conhecido como Jonatan Santos, de 28 anos, foi preso após simular um assalto em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A situação ocorreu na última quarta-feira (18), próximo a um clube de tiro.

A Polícia Militar foi chamada para averiguar um suposto assalto que testemunhas informaram durante a denúncia. Duas mulheres alegaram que homens teriam apontado armas para elas e, desesperadas, as duas fugiram para um estabelecimento, chamando a polícia em seguida.

Jonatan estava portando um fuzil e outras armas com outros colegas. Ao perceberem a chegada da polícia, os suspeitos fugiram em uma caminhonete. Os agentes montaram uma grande operação para localizar os homens e até um helicóptero entrou na busca.

Agentes do Águia localizaram a caminhonete estacionada em uma casa, que foi cercada. No local, Jonatan alegou aos policiais que estava apenas fazendo uma simulação de assalto para seu canal no YouTube.

Entretanto, nesta sexta-feira (20), após passar duas noites preso, o youtuber foi solto depois de passar por uma audiência de custódia, de acordo com o UOL.