Bloom Horto Florestal promove conexão com a natureza em uma das áreas mais centrais de Salvador 

Acordar ouvindo o som dos pássaros, aproveitar o dia no jardim com um piquenique ou um banho de sol ou mesmo colher temperos, frutas e folhas frescas na própria horta são exemplos de atividades simples de outrora e que hoje os moradores de grandes cidades como Salvador encontram dificuldade em realizar seja pela falta de espaço ou mesmo acesso à natureza.

Na busca de solucionar a necessidade dos soteropolitanos em estar mais perto da natureza, as incorporadoras Costa Andrade, Franisa e Leão Empreendimentos estão lançando no Horto Florestal, o Bloom, empreendimento inteiramente projetado no conceito “wellness” (bem-estar), com opções de duas e três suítes com lavabo e toda uma infraestrutura capaz de transportar o morador para o meio da natureza sem sair de um bairro com excelente localização.

Tradicionalmente desejado por quem preza pela presença da natureza no entorno do lar, o Horto Florestal disputa nas últimas décadas o posto de bairro mais cobiçado para se morar em Salvador. Segundo o sócio da imobiliária Brito e Amoedo, Gustavo Brito, o condomínio está em um dos locais de maior valorização da região.

“O Bloom Horto Florestal será construído entre as ruas Sapucaia e do Cedro, próximo ao Almacen Pepe, restaurante Ori, entre outros centros comerciais e lojas que permitem ao morador fazer tudo a pé sem ir longe de casa”, diz. “Morar em um local que lhe permite resolver a vida andando é uma tendência mundial, pois isso por si só já casa com o próprio conceito de wellness que o empreendimento propõe”, completa.

Equilíbrio

Idealizado pela Capa Concepts, o “wellness living” é um conceito já difundido em diversos aspectos da vida moderna, remetendo ao cultivo de uma vida saudável, mais tranquila e equilibrada. De acordo com o diretor da Capa, Carlos Andrade, uma rotina e ambiente que valorizam os pilares do bem-estar é a principal busca dos soteropolitanos ao procurar um novo lugar para morar.

“Quando pensamos o Bloom, a ideia que tivemos foi exatamente o ‘florescer’ para uma nova vida. Mais do que nunca as pessoas estão em busca dessa conexão com a natureza, por isso cada árvore, cada espaço, cada material utilizado nesse projeto procura proporcionar esta experiência”, explica.

O projeto desenvolvido para o Bloom é dividido em seis diferentes eixos integrados: Físico, Espiritual, Intelectual, Emocional, Natureza e Social. Cada um reúne um grupo de elementos que busca despertar o sentimento de bem estar, como por exemplo o paisagismo desenvolvido por Jailson Barbosa, que conta com plantas, árvores frutíferas e flores naturais da nossa flora, cujo objetivo é atrair pássaros e espalhar aromas, sabores e sons que permitam a sensação de conexão com a natureza mesmo estando no coração de uma metrópole como Salvador.

Nas áreas comuns, um dos destaques para quem busca momentos de paz e tranquilidade, é o Green Lounge, feito sob medida para ler um livro ou simplesmente relaxar. O espaço também conta com um herbário com diversas espécies de ervas para chá, para tornar o momento de descanso ainda mais aconchegante. A piscina traz um projeto inspirado nos spas de Bali e inclui raia para prática de natação e deck.

O Espaço Gourmet, ou Wellness Kitchen, conta com toda infraestrutura para encontros gastronômicos com a família e amigos. Uma horta vertical permite aos moradores colherem temperos e condimentos naturais na hora de preparar a refeição. O empreendimento também terá um bicicletário com bikes compartilhadas para moradores, brinquedoteca com inspiração montessoriana, parques com áreas verdes, Pet Garden e Pet Wash para os cuidados diários com os animais de estimação, academia, spa, playground coberto e descoberto, extensão para festas, lounge externo, parque Infantil, quadra esportiva, salão de festas e bar.

Novo morar

A proposta de integração entre ambientes que se comunicam em torno de uma mesma filosofia, presente nas áreas comuns, também está nas áreas privativas do Bloom, o que traz um importante diferencial. De acordo com o sócio da Franisa, Marcos Melo, as plantas foram pensadas para unir integração e funcionalidade, representando opções que se encaixam em diferentes momentos da vida.

“Um dos trunfos desse projeto foi conseguir formular um tipo de empreendimento que se preocupa sim com o que o mercado busca, mas também que trouxe todos os elementos que nós gostaríamos de ter no lugar em que moramos”, comenta.

Com opções de duas e três suítes com lavabo, o Bloom tem como proposta apresentar uma alternativa aos formatos mais tradicionais de apartamentos encontrados no Horto. “Procuramos uma planta com ambientes amplos mas ao mesmo tempo com total aproveitamento dos espaços, de forma prática e funcional, sem perda de área e conforto. E a possibilidade de integração entre as áreas leva a pessoa a pensar que o apartamento é muito maior que a sua metragem real”, relata Marcos Melo. “Temos uma grande expectativa em relação ao Bloom pois há alguns anos que não se lança nenhum empreendimento desse tipo no Horto, além disso, a soma do projeto com a credibilidade da união entre a Costa Andrade, a Franisa e a Leão Engenharia nos faz acreditar que esse produto irá se esgotar rapidamente”, completa.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.