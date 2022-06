Blue Ivy aparece em jogo e fãs notam semelhança com a mãe

Filha de Beyoncé, 40, e Jay-Z, 52, Blue Ivy Carter, 10, chamou atenção nas redes sociais ao aparecer em um jogo de basquete ao lado do pai. Nos registros, a rapper norte-americano surge abraçando a filha na arquibancada. Pai e filha estavam assistindo ao um dos jogos das finais da NBA, entre os times Golden State Warriors e Boston Celtics.

O nome da primogênita do casal chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira (14). Internautas apontavam como ela cresceu, e as diferenças de suas últimas aparições ao público, além de falarem da semelhança entre ela e a diva pop

"Blublu esta a cada dia mais parecida com a mãe, é a mini Beyoncé", escreveu um. "A Blue Ivy está linda demais, xerox da Beyoncé", disse outro. "Ainda fascinado com isso aqui como ela está 'it girl'. Blue Ivy eu serei seu fã com 30 anos", brincou ainda um terceiro.

Blue Ivy já tem um currículo invejável desde seus sete anos. Em 2019, ela recebeu o BET Soul Train Awards pela composição da música "Brown Skin Girl". A filha primogênita do casal abre e encerra a canção com sua voz, e também fez parte do grupo de compositores, ao lado de seus pais e outros parceiros.