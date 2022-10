Blue Praia Bar antecipa temporada de verão com festa open; saiba detalhes

O verão vai começar mais cedo no Blue Praia Bar. O espaço vai antecipar a temporada mais quente do ano em uma festa de abertura open bar, com performances artísticas, ritual do pôr do sol e um line up especial que vai reunir artistas residentes e convidados.

O “Verão dos Ansiosos” acontece neste sábado (15), das 15h às 22h, com produção da Memo Experience House e custa R$ 180.

Os DJs Telefunksoul, Gabriela Nilo e Riffs são algumas das atrações confirmadas para embalar a festa, que contará com open de cerveja, whisky, vodka, gin e drinks autorais.

Tendo o pôr-do-sol da Praia do Buracão como cenário, o evento é uma prévia da tradicional temporada de verão de Blue, que conta com apresentações artísticas, musicais e circenses em sua programação.

Os ingressos já estão à venda e disponíveis na plataforma Ticket Maker clicando neste link.