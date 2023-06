BMW atualiza o X1, que fica maior e agrega novas tecnologias

Líder entre os SUVs premium no mercado brasileiro nos últimos seis anos, o BMW X1 acaba de chegar a sua terceira geração no país. Lançado globalmente em 2009, o veículo já teve mais de 750 mil unidades comercializadas no mundo, e nos próximos dias começa a ser produzido no Brasil.

As unidades avaliadas foram de um lote inicial, que vieram da Alemanha, onde o novo X1 começou a ser oferecido em outubro. A produção nacional será em Araquari, interior de Santa Catarina, na fábrica que também produz o Série 3, modelo mais vendido da empresa, e que fez por alguns anos a segunda geração do SUV.

Dê play e confira a avaliação em vídeo do novo X1

São três versões: sDrive18i GP (R$ 296.950), SDrive20i X Line (R$ 328.950) e sDrive20i M Sport (R$ 349.950). De acordo com a BMW, a maior parte da demanda está concentrada na versão intermediária, seguida pela topo de linha. A opção de entrada é a que tem menor procura, e é a única com motorização 1.5 litro turbo (156 cv e 23,45 kgm). No entanto, ela usa a mesma transmissão de dupla embreagem com sete velocidade aplicada das outras duas configurações.

O outro propulsor oferecido é o 2 litros turbo que entrega 204 cv de potência entre 5 mil rpm e 6.500 rpm. O torque máximo, de 30,6 kgfm, é obtido entre 1.450 rpm e 4.500 rpm. Movido a gasolina, esse motor é bem eficiente e, pela aferição do Inmetro, faz com que o X1 rode 10,7 km/l na cidade e chegue aos 13 km/l na estrada.

Rodei nas duas versões com propulsão de 2 litros e ele atende muito bem, proporcionando prazer ao volante. Nas duas, há modos de condução, que privilegiam desde a eficiência energética até a esportividade. No entanto, só a topo de linha conta com paddle shifts, que ampliam a tocada esportiva.

A tela de mais de 20 polegadas se destaca na cabine Os detalhes do ótimo acabamento interno do utilitário Quem viaja atrás pode regular o assento e o encosto Os comandos do câmbio são elevados, liberando espaço O carregador por indução deixa o celular na vertical

Nessa opção, a sDrive20i M Sport, há também da nova função "boost" colocada na borboleta esquerda, atrás do volante. Ela serve para dar um pouco mais de rendimento à motorização durante 10 segundos. Além disso, essa versão tem a mais head-up display e sistema de som Harman Kardon.

O X1 SDrive20i X Line tem uma farta lista de equipamentos, por isso, a preferência do público. Tem equipamentos interessantes de série, como teto solar panorâmico e bancos dianteiros elétricos. Nesse aspecto, o X1 tem um atributo interessante para quem viaja atrás: o encosto conta com opção de reclinação.

A bordo, é a sensação de maior espaço e a tecnologia é o que mais chama a atenção. Dois fatores reforçam isso: o reposicionamento da alavanca de câmbio, que ficou elevada, abre mais espaço na frente. E, ao volante, a grande tela de 20,9 polegadas impactam o motorista. Uma parte dela (10,2 pol) é dedicada ao painel de instrumentos, que pode ser personalizado, e o restante é destinado à central multimídia.

Com 4,50 metros de comprimento, o SUV tem capacidade para 476 litros no bagageiro

Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente, capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos, sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá, BMW”, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista. O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis.

As tecnologias de auxílio à condução estão presentes. Por meio de alertas visuais e sonoros, monitoram tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e colisão frontal.

Mercado

No ano passado, o X1 teve 3.479 unidades emplacadas no país, praticamente o dobro do volume de rivais como Audi Q3 (1.623) e Volvo XC40 (1.915). Essa atualização reforça a competitividade do BMW, que ainda tem uma atração no pós-vendas: os modelos da marca não têm plano de revisões predefinidos. São os sistemas do veículo que identificam os desgastes e o momento certo para cada revisão. Para o X1, todos os serviços de manutenção serão cobertos gratuitamente pelo período de três anos ou 40 mil km (o que ocorrer primeiro).

*O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE DA BMW