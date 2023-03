'Boa sorte': Entenda tudo o que rolou entre Sthe Matos, Kevi Jonny e Letícia Costa

A polêmica que conseguiu agitar as redes sociais neste fim de semana envolve pessoas da Bahia e que tomou o Brasil inteiro. Tudo começou com as influenciadoras Rafaela Moreira, Sheuba e Letícia Costa no último sábado (18), durante uma live feita no Instagram.

As três estavam reunidas e brincando de "Eu nunca", quando a pergunta da vez foi: "Eu nunca respondi uma mensagem do meu ex há pouco tempo". Letícia Costa, que é ex-namorada de Kevi Jonny, acabou tomando a bebida que estava na mesa, dando a entender a todos que teve um bate-papo com o cantor.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Logo em seguida, diversos internautas descobriram que Sthe Matos tinha parado de seguir Rafa Moreira e Sheuba após a live que as influenciadoras fizeram. Com isso, no dia seguinte, os fãs de Sthe Matos e Kevi Jonny enviaram diversas mensagens à Letícia para que ela se pronunciasse.

Na noite deste domingo (19), Letícia Costa iniciou a exposição de conversas que teve com Kevi no final do ano passado, quando o relacionamento com Sthe Matos ainda estava bem no começo. A loira revelou que ela e o cantor estavam quase encaminhando para um namoro, mas o artista decidiu largá-la para ficar com a ex-Fazenda devido ao sucesso que ele estava tentando alcançar, principalmente com a música "Te Love".

A canção fala sobre uma pessoa que ainda sente a falta da ex-companheira. Em um dos trechos, ele diz: "Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte, mas meu ponto fraco é desejar você". Muitos seguidores entenderam que a música foi feita para a ex-namorada.

Letícia, que publicou as conversas nos stories do Instagram, revelou que o cantor manteve contato até fevereiro deste ano, mas o relacionamento começou quando ambos ainda eram jovens e moradores da cidade de Senhor do Bonfim, norte da Bahia.

"Vivi um relacionamento por anos, um relacionamento que todos a nossa volta e da nossa cidade (Senhor do Bonfim/BA), sabiam. Nosso namoro nunca se tornou público em rede social por um pedido dos empresários que juravam que assumir um namoro nesta fase atrapalharia o crescimento dele", iniciou.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

A influenciadora ainda contou para os mais de 200 mil seguidores que tinha provas para mostrar que Kevi a procurava constantemente. Em um dos prints, Kevi comenta que qualquer pessoa faria de tudo para ficar com ele, mas Letícia não prova que quer ter algo sério com o cantor.

"Qualquer outra pessoa no seu lugar, para ficar comigo, Letícia, faria o impossível. Mas você, não. Você não prova que merece, e se você ainda, Letícia, quiser me ter, você vai precisar provar esse seu amor de todas as formas", escreveu o cantor no dia 15 de fevereiro de 2023.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Em outro print, 10 dias depois, Letícia discutiu com o cantor, alertando que ele era comprometido com Sthe Matos e queria ficar com ela a qualquer custo. "Você estava comigo ao mesmo tempo que estava com a Sthe. Pediu ela em namoro, falou para mim que iria ficar só com ela até o final do ano e estamos em março", rebateu.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Por fim, a influenciadora alertou que essa situação tem prejudicado seu trabalho nas redes sociais e que, a partir de agora, não vai mais aceitar ser tratada de forma errada por pessoas na internet.

"Essa é apenas a ponta do iceberg. Espero que leiam tudo com atenção e vejam quem é o verdadeiro culpado. E não é sobre ela ou sobre mim, e sim, sobre ele", finalizou.

Até o momento, Sthe Matos e Kevi Jonny não se pronunciaram nas redes sociais. O casal está viajando pela Jamaica durante as férias.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)