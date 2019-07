Bob Esponja faz 20 anos e ganha programação especial comemorativa

Bob Esponja está completando nada menos que 20 anos este mês. Para comemorar, ganhará uma programação especial em julho, promovida pelo canal Nickelodeon e intitulada Melhor Ano de Todos os Tempos.

Entre as atrações, estará o especial Melhor Ano de Todos Os Tempos, com 2 horas de duração. Ele será exibido dia 13, a partir das 17h, e trará os melhores episódios desses 20 anos. Mais: na sequência, às 19h, haverá o aguardado episódio inédito A Grande Festa de Aniversário do Bob Esponja. Nele, Patrick prepara uma surpresa para o amigo, na Fenda do Biquíni.

As celebrações também incluem o lançamento, no Nick Play, de SpongeMaster Game, um jogo de teste de conhecimentos.

Bob Esponja Calça Quadrada foi criado por Stephen Hillenburg. O episódio piloto do desenho exibido no dia 1º de maio de 1999, mas a estreia oficial foi em 17 de julho do mesmo ano.