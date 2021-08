Bob Marley no futebol? Ajax lança uniforme em homenagem ao músico

O Ajax decidiu inovar em seu novo uniforme, e se inspirou em ninguém menos que Bob Marley, lenda do reggae. Lançada nesta sexta-feira (20), a terceira camisa do clube traz homenagem ao músico, à Jamaica e à canção Three Little Birds, um dos maiores sucessos do astro.

Produzido pela Adidas, o uniforme usa o preto como tom predominante. Mas tem também diversos detalhes em verde, vermelho e amarelo, cores que representam o movimento do rastafari e o reggae.

Há também referências à música, que costuma ser entoada pela torcida do Ajax nas arquibancadas há anos - quando há a presença de público -, e virou um hino nos jogos em casa, na Johan Cruijff Arena. É essa a canção que tem o famoso refrão "Don't worry about a thing/'Cause every little thing gonna be all right".

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

"O kit é uma homenagem aos fãs do Ajax e um amor compartilhado pela lenda do reggae Bob Marley e sua música icônica Three Little Birds", disse o clube, em um comunicado.

O uniforme, que será o segundo equipamento para jogos em competições europeias, foi um sucesso imediato. Torcedores fizeram longas filas nas lojas físicas do Ajax, em Amsterdã, e até online, com espera no site oficial do clube.