Bob Odenkirk, de Better Call Saul, está fora de perigo

Bob Odenkirk teve um problema relacionado ao coração e está fora de perigo, segundo o site TMZ. O ator foi levado ao hospital após desmaiar no set de filmagens de Better Call Saul, série derivada de Breaking Bad. Outros veículos internacionais como The New York Times e Yahoo também relataram um "quadro clínico estável" do ator, que segue internado.

"Podemos confirmar que Bob está em condições estáveis após sofrer um incidente relacionado ao coração. Bob e sua família gostariam de expressar gratidão pelos incríveis médicos e enfermeiros que cuidam dele, bem como seu elenco, equipe e produtores que ficaram ao seu lado", disse um representante do ator a imprensa. "Os Odenkirks também gostariam de agradecer a todos pelo derramamento de desejos e pedir sua privacidade neste momento, enquanto Bob trabalha em sua recuperação."

Odenkirk desmaiou na terça-feira (27), enquanto filmava a sexta e última temporada da série, e foi socorrido por membros da equipe técnica de produção. Logo em seguida, o ator foi hospitalizado — onde ainda segue em observação. A causa do desmaio não foi identificada até o momento.

Better Call Saul, que também tem suas filmagens no estado do Novo México, assim como sua antecessora, Breaking Bad, está em produção da sua sexta temporada, originalmente programada para estrear em 2021, mas atrasos relacionados à pandemia empurraram a temporada final para o ano que vem.

Muito aclamada pela crítica e pelo circuito de premiações, a série derivada de Breaking Bad mostra os caminhos que o advogado Jimmy McGill tomou antes de se tornar Saul Goodman. As cinco primeiras temporadas da série podem ser vistas pela Netflix, que lança os episódios simultaneamente no Brasil.

Além do derivado focado no personagem de Bob Odenkirk, Breaking Bad ganhou o filme El Camino, que acompanha a jornada de Jesse Pinkman (Aaron Paul) depois da série original.