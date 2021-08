Boca de Brasa chega ao fim fortalecendo o empreendedorismo cultural

Criação de um coletivo de produtores culturais, potencialização das ações que as comunidades já realizam e fortalecimento de propostas de empreendedorismo e inovação para o segmento cultural soteropolitano. Esses são alguns dos resultados alcançados pela Semana Criativa Boca de Brasa, iniciativa da Fundação Gregório de Mattos (FGM), que termina nesse domingo (15), e reuniu os resultados dos projetos contemplados pelos Edital Espaços Culturais Boca de Brasa e Edital de Ocupação e Dinamização dos Espaços Culturais.

Nessa edição, o tema foi a Potência das Quebradas e trouxe toda a força e a diversidade da produção cultural das periferias de Salvador. Por conta da pandemia, as atividades realizadas, desde o dia 11, ocorreram de forma presencial nas sedes do Boca de Brasa - Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras, Espaço Cultural Boca de Brasa CEU de Valéria, Café Teatro Nilda Spencer (Barroquinha), Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360 (Vista Alegre), Casa do Benin (Pelourinho) – e virtual, por meio da transmissão no canal do Boca de Brasa, no Youtube.

Hoje, inclusive, haverá a realização de um Palco Aberto Especial com a participação de vários artistas das comunidades contempladas.

Empreendedorismo e inovação

De acordo com o gerente de Equipamentos Culturais José Francisco de Assis, o saldo da iniciativa foi bastante positivo com a geração de conteúdos sobre empreendedorismo cultural e inovação na área. “Percebemos também que houve uma ampliação no alcance das atividades que puderam ser acompanhadas não apenas pelos moradores das localidades, mas por todos em Salvador, no Brasil e fora dele também”, pontuou, destacando que, nas edições anteriores, havia um foco nas linguagens artísticas e que, em 2021, o evento fortaleceu a cultura cidadã, pontuando uma tendência de futuro.

Responsável pelo Culinária Musical – um dos nove projetos contemplados pelo edital do Boca de Brasa – o chef Jorge Washington estava eufórico com a projeção que a Semana ganhou, possibilitando participações de pessoas em outros estados brasileiros e até em outros países. “Tivemos uma troca fantástica com o público presente, os convidados e com públicos que a presença digital possibilitou. Faço esse projeto de levar culinária afetiva e música há quatro anos, sendo que dois deles aqui na Casa do Benin, mas nunca tive um alcance como agora. Participar disso foi uma satisfação e um aprendizado riquíssimo”, completou.

Jorge Washington abordou a culinária afetiva e contou com apresentações musicais no sábado, na Casa do Benin (Foto: Lucas Seixas/Divulgação)

Nesse sábado, Jorge Washington realizou a Culinária Musical Especial, com a apresentação do prato Moqueca de Ovo com Chuchu, e as presenças musicais do Samba Quinteto, Andrea Moraes e Mestre Timbó.

Atividades

A programação da semana dividiu em dois momentos. No Boca Livre, realizado sempre às 17 horas, com uma roda de conversas sobre temas que evidenciam a potência das quebradas, como criatividade, empreendedorismo, culinária afetiva e sustentável, o poder do audiovisual e da atuação em rede; e nas atividade artístico-cultural, sempre às 19h, que contou com apresentação de espetáculos de teatro, dança, stand-up comedy, música, exibição de filmes, entre outras linguagens.

Os projetos que participam da Semana Boca de Brasa são:Casa do Sol (Cajazeiras V), Circo Picolino (Pituaçu), Muncab (Centro Antigo), Quabales (Nordeste de Amaralina), Casa do Benin e Café Nilda Spencer (Centro Antigo) e os Espaços Culturais Boca de Brasa - Subúrbio 360 (Vista Alegre), CEU de Valéria (Lagoa da Paixão) e Cajazeiras (Cajazeiras X). O acesso do público é gratuito.

Dia 15, Domingo



09h - Aulas Online do Boca de Brasa - Arrumadinho de Bacalhau e Requeijão de Castanha (Culinária Musical), Carré de Cordeiro (Alimento da Alma) Circo (Circo Picolino), Percussão (Quabales)

17h - Boca Livre: A Potência da Rede Boca de Brasa. Convidados:- Conceição do Amor Divino (Casa do Sol), Jean Cardoso (Quabales), Robson Mol (Circo Picolino), Jamile Coelho (Muncab), Fernanda Paquelet (Coletivizando Cajazeiras), Fabrício Cumming (Remonta) e Fernando Marinho (Olhar 360).

Mediação: Fernando Guerreiro (Presidente da FGM)

Local: Boca de Brasa Subúrbio 360 (Vista Alegre)

19h - Palco Aberto Boca de Brasa - Mostra Final.

Apresentação: Carol Alves e Fabrício Cumming.

Local: Boca de Brasa Subúrbio 360 (Vista Alegre)

* Toda programação será transmitida pelo canal do youtube do Boca de Brasa (https://www.youtube.com/channel/UC9RhZq-7BsBrU6-QKxOhSJw)