Boca Juniors acerta contratação de De Rossi, crava jornal

O ditado popular "Quem tem boca vaia Roma" pode ser adaptado para "foi pro Boca quem saiu da Roma" na possível ida de Daniele De Rossi ao clube argentino. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, o volante italiano vai defender a equipe de Buenos Aires até janeiro.

Ex-companheiro do volante de 35 anos, Burdisso foi fundamental para a contratação acontecer. Ele vinha tentando convencer o jogador a fechar com a equipe da Bomboneira e ofereceu um salário que gira em torno de € 500 mil para garantir a contratação.

De Rossi vinha buscando uma nova equipe depois de não ter seu vínculo com a Roma estendido após 17 anos defendendo a equipe romanista. O volante já havia expressado seu carinho pelo clube argentino mais de uma vez e já foi fotografado com a camisa do Boca Juniors.

Antes de fechar com os argentinos, o jogador também tinha uma proposta do Los Angeles FC. A Fiorentina também estava interessada em De Rossi, mas o jogador não quer jogar em outra equipe italiana que não a Roma.

O Boca não descarta uma renovação ao final do primeiro vínculo com o volante, que ainda pode acabar na MLS ou entrar para a comissão técnica de Roberto Manicini, na seleção italiana. De Rossi passou toda a sua carreira jogando na Roma. Foram 17 temporadas, foram 616 partidas, 63 gols e 54 assistências