Boca Juniors recebe ajuda milagrosa do River e é campeão argentino; entenda

A última rodada do Campeonato Argentino teve um desfecho digno de filme e que levou os torcedores do Boca Juniors ao delírio. Isso porque o maior rival, o River Plate, deu o título para o Boca. É isso mesmo.

O Boca precisava vencer o Independiente em casa neste domingo (23) para garantir o título da SuperLiga Argentina sem depender de ninguém. Não conseguiu: empatou por 2x2 e precisava torcer para que o River segurasse o Racing no estádio Cilindro de Avellaneda. Caso o Racing vencesse, ficaria com o título.

E quase conseguiu. Rojas abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo cobrando pênalti. Borja, ex-Palmeiras, igualou a conta aos 35. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Racing teve um pênalti a seu favor. Era o gol do título, certo? Errado.

Armani voou para pegar a cobrança e manteve o placar igualado. Aos 50, Borja ainda virou a partida para o River. Nem precisava, mas os rivais acabaram ajudando o Boca a conquistarem o título. O River acabou na terceira colocação, com 47 pontos.