O colunista Leo Dias revelou no UOL o valor que algumas celebridades cobram por publiposts (posts pagos nas redes sociais). Gabi Brandt, que participou do Férias com o Ex, recebe R$ 16 a R$ 20 mil por postagem. Flávia Pavanelli, hoje no SBT, cobra R$ 25 mil por publicação. Bianca Andrade, a Boca Rosa (blogueira que participou do BBB 20, mas já foi eliminada), fatura R$ 25 mil por três stories. Ela tem 10, 4 milhões de seguidores.