Boca Rosa compra mansão de R$ 18 milhões com tanque de tubarões

Milionária e com gostos peculiares. A influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, compartilhou no Instagram que agora é proprietária de uma mansão avaliada em R$ 18 mil, em São Paulo.

Dentro da casa, há diversos itens peculiares e cômodos gigantes, como garagem para 10 carros e um cinema privativo para a famosa curtir com a família e amigos.

No entanto, o que mais chamou a atenção dos internautas foi o tanque de tubarões. A modelo, então, revelou que ao comprar a mansão, impôs uma condição ao antigo proprietário: retirar os animais do aquário marinho.

“Não tem tubarões na minha casa. Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivesse profissionais que pudessem cuidar deles. Eu falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali. Já entrei e os tubarões já estão em um lugar melhor, já estão num aquário que pudessem cuidar deles”, explicou a famosa em um evento no Rio, segundo o g1.

Além do tanque, há um heliponto e haras no condomínio onde ela comprou a casa. Há também um canil com ar-condicionado para os pets de Bianca Andrade, e uma área de lazer com um salão de festas de 360m² e entrada independente.