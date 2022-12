Boca Rosa e blogueira famosa saem supostamente no tapa durante festa; assista

Logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (31), os internautas se depararam com um vídeo mostrando uma briga em uma festa badalada na praia de Maracaípe, no litoral de Pernambuco. Os rumores é que Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e a ex-De Férias com o Ex, Gabi Prado, saíram no tapa.

As duas trocaram possíveis tapas durante a festa e, pelo vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar as milionárias partindo para a briga, enquanto várias pessoas tentam diminuir a polêmica momentânea e as supostas agressões.

Até o momento, não houve pronunciamento por parte das blogueiras e o motivo ainda é desconhecido. Nas redes sociais, os internautas escolheram um lado e defenderam Boca Rosa devido as confusões e comentários que Gabi Prado fala na mídia.